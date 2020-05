Tutte le misure contenute nel decreto Rilancio

Il Cdm ha approvato la manovra da 55 miliardi per la ripartenza. Il premier: “È come due manovre, impiegato il tempo necessario”. Gualtieri: “Gettiamo le basi per la ripresa”. Accordo governo-Regioni per la Cassa integrazione veloce e assegno dall’Inps. Ci saranno 15-16 miliardi per le aziende, 3,25 miliardi alla sanità, 1,4 miliardi a Università e ricerca, 2 miliardi per il turismo.

Taglio delle tasse per 4 miliardi. A giugno ridotta l’Irap, blocco dei licenziamenti per 5 mesi. Il Rem oscilla da 400 a 800 euro a seconda del nucleo familiare, Bellanova si commuove annunciando la regolarizzazione per 6 mesi di braccianti,

