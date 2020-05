Tutte le regole per partecipare alle messe nella Fase 2

Fedeli con le mascherine, no al segno della pace, la distribuzione della Comunione avvenga con il sacerdote munito di guanti e mascherina e mantenendo un’adeguata distanza di sicurezza. E ancora: no all’ingresso nelle Chiese “in caso di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5 gradi”, così come a coloro che sono stati in contato con persone positive al Covid-19 nei giorni precedenti.

L’accesso sarà “contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori che – indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti monouso e un evidente segno di riconoscimento – favoriscono l’accesso e l’uscita e vigilano sul numero massimo di presenza consentite”.

