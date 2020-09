Tutte le riforme in campo dopo la tornata elettorale

AGI – Dalla legge elettorale al voto dei 18enni per eleggere il Senato, passando per i regolamenti di Camera e Senato fino all’ipotesi di mettere mano al bicameralismo paritario.

La vittoria schiacciante dei Sì al referendum costituzionale, che dà la volata al taglio dei parlamentari, rimette in moto con forza la macchina delle riforme. Ieri, a urne appena chiuse e risultato ancora non definitivo, tutte le forze di maggioranza hanno puntato l’accento sul capitolo riforme, a partire dalla nuova legge elettorale. Una spinta che potrebbe servire a velocizzare l’iter delle proposte già in campo, arenatosi durante l’emergenza coronavirus e faticosamente riavviato su pressing del Pd.

