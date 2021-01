AGI – Il 25 gennaio del 2016 spariva al Cairo Giulio Regeni, 28enne dottorando italiano all’Università di Cambridge ma in Egitto per scrivere una tesi sui sindacati della capitale egiziana. Il corpo martoriato del giovane venne ritrovato il successivo 3 febbraio lungo il margine di una strada periferica della città. Cinque anni dopo è ancora in corso una battaglia tra la famiglia, il governo di Roma e quello guidato da Al Sisi per processare quelli che sono stati identificati come possibili colpevoli. Di seguito le principali tappe di una vicenda ancora in fase di ‘stallo’.

25 GENNAIO 2016 – Viene diffusa la notizia della scomparsa di Giulio Regeni.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Tutte le tappe del caso Regeni, dalla scomparsa allo ‘stallo’ proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento