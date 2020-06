Tutte le volte in cui i poliziotti violenti sono stati assolti negli Usa

L’incriminazione dell’agente Derek Chauvin e i suoi tre colleghi per la morte di George Floyd rappresenta un caso eccezionale nella storia della giustizia americana. Nonostante ogni anno negli Stati Uniti centinaia di persone vengano uccise dalla polizia, quasi mai un agente viene incriminato, né tantomeno condannato a pene severe. Secondo il gruppo di ricerca Mapping Police Violence, l’anno scorso sono state uccise più di mille persone dalla polizia, di queste il 24 per cento erano di colore, nonostante gli afroamericani rappresentino solo il 13 per cento della popolazione. Nessun agente è stato incriminato.

Gli omicidi rimasti impuniti

Tra il 2013 e il 2019 nel 99 per cento dei casi gli agenti coinvolti in operazioni concluse con la morte di almeno una persona non hanno subito conseguenze penali: tre agenti sono stati incriminati e uno solo condannato.

