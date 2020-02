Tutti i numeri di Cristiano Ronaldo prima e dopo il compimento dei 30 anni

Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo della Juventus della Serie A! Cristiano Ronaldo compie oggi 35 anni. Per il fuoriclasse della ​Juventus, l’età è sempre stata solo un numero e non un limite alla sua carriera da calciatore. Lo dimostrano i dati sulle prestazioni del portoghese prima e dopo il compimento dei trent’anni. Nel suo palmares figurano diciassette trofei conquistati in tredici stagioni prima delle trenta primavera,… continua a leggere sul sito di riferimento