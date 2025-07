tutti-in-bici,-jova-si-supera-con-il-jovabikeparty-tra-le-alpi-giulie

Evento unico al No Borders Music Festival nonostante la pioggia

Tarvisio, 28 lug. (askanews) – Un evento irripetibile, visionario, nato per celebrare la musica e la libertà, il #jovabikeparty come lo ha chiamato Jovanotti partendo in sella alla sua bici da Cortona.Unico appuntamento live dell’estate per Jova – andato sold out in soli 34 minuti – il concerto sabato ha accolto 5.000 spettatori arrivati ai piedi delle Alpi Giulie esclusivamente in bicicletta. Nel magnifico scenario naturale al confine tra Italia, Austria e Slovenia, il No Borders Music Festival ha messo in scena un’idea nuova, radicale, in perfetta sintonia con le sue grandi passioni: musica, bici e avventura.Una sfida accolta – e rilanciata – da Jovanotti, che ha fatto sua l’essenza del progetto e l’ha trasformata in un momento indimenticabile con un concerto salutato dal vento, la pioggia e il sole.Sul palco, prima di dare inizio alla session musicale, Jovanotti ha presentato la banda di amici con cui ha pedalato fino a Tarvisio, composta da Paolo Bettini, oro olimpico ed ex Ct della nazionale; Daniele Bennati, pluripremiato campione ed ex commissario tecnico della nazionale di ciclismo; la Cheffa, alias Maria Vittoria Griffoni, neo ciclista e cuoca dei PalaJova arrivata in bici da Jesi; Fred Morini, fisioterapista, osteopata e grande appassionato di bici; Augusto Baldoni, detto Gus, compare di Jova in tanti viaggi in giro per il mondo.Lo show è partito alle 14:15 con la J Street Band di Palajova al completo: Saturnino al basso, Christian “Noochie” Rigano alle tastiere, Adriano Viterbini alla chitarra, Franco Santarnecchi al piano, Leo Di Angilla e Kalifa Kone alle percussioni, Carmine “B-Dog” Landolfi alla batteria. La sezione fiati è guidata da Gianluca Petrella, con Camilla Rolando alla tromba e Sophia Tomelleri al sax. Le voci ai cori sono quelle di Micol Touadi, Jennifer Vargas e Morris Pradella, anche alla seconda chitarra.Lorenzo ha regalato al pubblico un mix travolgente di grandi classici e brani dal nuovo album Il corpo umano vol.1 – compreso il singolo Occhi a cuore – riproposti nell’energica versione live del nuovo disco JOVA! LIVE! LOVE! (Island Records/Universal Music Italia), la registrazione ufficiale del travolgente tour nei palazzetti, che da marzo a maggio 2025 ha collezionato 591.123 spettatori in 54 date sold out.Un live fuori da ogni schema, nato dall’incontro tra lo spirito libero di Jovanotti e quello del No Borders Music Festival: un’esperienza collettiva pulita, leggera, potente. Un concerto che non è stato solo musica, ma una dichiarazione d’intenti, un invito a pensare il futuro in modo diverso: lo sguardo avanti, il cuore aperto e i piedi sui pedali.