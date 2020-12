Tutti negativi i tamponi del Napoli: azzurri in aereo verso Milano. Il tweet

Prima della partenza per Milano in vista di Inter-Napoli, la società azzurra ha comunicato la negatività di tutti i calciatori al coronavirus, dopo gli ultimi tamponi effettuati.

Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra.

Rino Gattuso ha poi raccolto tutti i convocati, praticamente la rosa fatta eccezione per Osimhen, e il gruppo è partito. Il Napoli ha infatti pubblicato sui social una foto di Hirving Lozano in aereo. Il messicano è attualmente il bomber azzurro, ma la sua felicità è nascosta in foto dalla mascherina…

[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/sscnapoli/status/1338879197348048896?s=21″]

