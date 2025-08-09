sabato, 9 Agosto , 25

Usa, Europa e Kiev: “Costruire insieme percorso per il negoziato Ucraina-Russia”

(Adnkronos) - Dalla riunione sui futuri negoziati tra...

‘Ndrangheta, arrestato in Colombia il narcotrafficante Federico Starnone

(Adnkronos) - Arrestato in Colombia il narcotrafficante Federico...

Amichevoli, vincono Roma, Lazio e Napoli. Pari Milan e Fiorentina

(Adnkronos) - Giornata di amichevoli estive oggi, sabato...

Sinner-Galan, oggi l’esordio dell’azzurro a Cincinnati – Diretta

(Adnkronos) - A Cincinnati è il giorno di...
tutto-esaurito-per-sinner-a-cincinnati?-cahill-regala…-biglietti
Tutto esaurito per Sinner a Cincinnati? Cahill regala… biglietti

Tutto esaurito per Sinner a Cincinnati? Cahill regala… biglietti

DALL'ITALIA E DAL MONDOTutto esaurito per Sinner a Cincinnati? Cahill regala... biglietti
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Darren Cahill cuore d’oro a Cincinnati. Il supercoach di Sinner si trova negli Stati Uniti per seguire il tennista azzurro nel Masters 1000 americano, a cui Jannik arriva da campione in carica per preparare gli US Open 2025, ultimo Slam dell’anno in cui ha già trionfato lo scorso anno. E proprio Cahill è stato protagonista, a Cincinnati, di un siparietto, social, con il lieto fine. 

Un’appassionata di tennis, dopo aver pubblicato un selfie con il supercoach di Sinner, ha lanciato un appello su X: “Avevo intenzione di andare a vedere la partita di Jannik domani e fare il tifo per lui, ma è tutto esaurito”, ha scritto rivolgendosi a Cahill, “per caso, c’è la possibilità di trovarmi un posto in campo sabato, per favore? Gliene sarei molto grata, non ne ha idea. Grazie”. 

Un appello che, evidentemente ha colpito Cahill. Poche ore dopo infatti la ragazza ha pubblicato un altro tweet, questa volta allegando una foto dei biglietti, appena regalati proprio dall’ex tennista australiano: “Grazie mille davvero”, ha scritto entusiasta, “sei il GOAT (Il più grande di sempre, ndr). Dire che sono estremamente felice e grata sarebbe un eufemismo. Ora andiamo a guardare un po’ di tennis!”.﻿ 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.