Tutto pronto per l’insediamento di Trump, Campidoglio blindato

Agenti e transenne per la cerimonia al chiuso per il freddo

Washington, 20 gen. (askanews) – Imponente schieramento di polizia intorno a Capitol Hill a poche ore dalla cerimonia di insediamento di Donald Trump.Il 47esimo presidente Usa giurerà all’interno del Campidoglio a causa del freddo estremo, e a giurare sarà anche il vicepresidente JD Vance.Ci sarà poi il discorso inaugurale in cui il tycoon esporrà il suo programma per i prossimi quattro anni, a cui seguirà la cerimonia delle firme. Dopo il pranzo inaugurale, il nuovo presidente passerà in rassegna le truppe della parata militare e infine parteciperà alla Presidential Parade (anch’essa al coperto, nella Capital One Arena di Washington).L’inizio è programmato verso le 11.30 ora locale (le 17.30 in Italia) in modo da far coincidere il giuramento con lo scoccare del mezzogiorno, l’inizio ufficiale del nuovo mandato. Secondo i media statunitensi, parteciperanno i miliardari Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg e anche Shou Chew, capo del gigante cinese TikTok. Inoltre, gli ex presidenti Bill Clinton, George W. Bush e Barack Obama con le loro mogli, ad eccezione di Michelle Obama. I capi di Stato e di governo non sono tradizionalmente invitati, ma Trump ha chiamato alcuni stranieri, tra cui la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.Più di 220.000 biglietti erano stati distribuiti al pubblico prima che Trump annunciasse che per le temperature gelide l’inaugurazione si sarebbe tenuta nella Rotonda del Campidoglio, che può ospitare solo circa 600 persone.Trump ha detto che i suoi sostenitori potranno seguire una diretta dal palazzetto dello sport Capital One di Washington, che può ospitare fino a 20.000 persone e dove ha promesso di fare un salto in seguito. “Sarà un’esperienza molto bella per tutti”, ha detto il presidente eletto.