Tutto su Antony Blinken, il diplomatico cresciuto a Parigi scelto da Joe Biden 

AGI – È cresciuto a Parigi, parla fluentemente francese, “vive a cavallo dell’Atlantico”, come ripete chi lo conosce bene, è uno sfegatato multilateralista e, ‘last but non least’, è assolutamente favorevole all’accordo sul nucleare iraniano: se c’è una cosa su cui sono tutti d’accordo a Washington è che Antony Blinken – l’uomo scelto da Joe Biden come segretario di Stato americano – rappresenta una svolta netta nei confronti dell’amministrazione Trump non solo dal punto di vista politico, ma finanche da quello antropologico, culturale, psicologico.

Anche fisicamente l’opposto del suo predecessore, il sanguigno Mike Pompeo, l’uomo che guiderà dal prossimo 20 gennaio la diplomazia Usa “ha la capacità di dire alle persone in modo soffice cose durissime”,

