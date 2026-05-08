venerdì, 8 Maggio , 26
HomeVideo NewsTuttoFood, Pecoraro Scanio contro il falso Made in Italy
tuttofood,-pecoraro-scanio-contro-il-falso-made-in-italy
TuttoFood, Pecoraro Scanio contro il falso Made in Italy
Video News

TuttoFood, Pecoraro Scanio contro il falso Made in Italy

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

“Serve tracciabilità totale, dal campo alla tavola”

Milano, 8 mag. (askanews) – Difendere il cibo italiano significa proteggere insieme produttori, agricoltori e consumatori. Alfonso Pecoraro Scanio rilancia da TuttoFood, a Milano, la campagna contro il falso Made in Italy e il cosiddetto “cibo anonimo”: prodotti di cui il consumatore conosce troppo poco, dall’origine delle materie prime alla filiera.Al centro dell’appello ci sono tracciabilità, etichette più trasparenti e uso delle tecnologie digitali, compresa la blockchain, per seguire il percorso degli alimenti dal campo alla tavola. Una battaglia che guarda anche all’Europa, chiamata a garantire regole più chiare su provenienza, sostenibilità e qualità dei prodotti.”Mattina del 12 maggio a Milano a Tutto Food. Iniziative no fake food. Noi dobbiamo difendere la qualità dei prodotti italiani nell’interesse degli agricoltori, dei produttori, ma soprattutto dei consumatori – ha detto Pecoraro Scanio – Le persone hanno diritto a un cibo sano e a conoscere la provenienza del cibo. Questa è la grande battaglia che abbiamo rilanciato al Brennero contro il falso made in Italy che arriva in modo scandaloso alle frontiere, ma anche rilanciare la certificazione e l’uso della transizione ecologica e digitale – ecodigital – per avere cibo sostenibile, genuino, rispettoso dell’ambiente e usare il digitale e tutti i sistemi, anche la blockchain, tutte le innovazioni, perché io cittadino devo avere il diritto di sapere quello che sto mangiando, da dove arriva, da quale posto, da quale campo, da quale produttore e soprattutto dobbiamo obbligare l’Unione Europea a garantire la tracciabilità di tutti i prodotti”.”Noi rilanceremo – ha proseguito l’ex ministro – da Milano la sfida contro il cibo anonimo, per cui abbiamo raccolto oltre 1 milione di firme rivolte all’Unione Europea e dobbiamo pretendere la tracciabilità e l’etichettatura di tutti i prodotti. Questo è un diritto, come un altro diritto è quello di avere un’educazione alimentare che spieghi che i prodotti ultraprocessati che hanno moltissime sostanze chimiche devono essere segnalati perché possono essere nocivi alla salute, anzi secondo me sono nocivi alla salute”.”Quindi sfida da Milano il 12 di maggio, martedì alle 11 nel padiglione e nello stand della Regione Campania con istituzioni, giovani ecodigital, imprese e persone che vogliono difendere il vero cibo di qualità contro il fake food”, ha concluso Pecoraro Scanio.

Previous article
Rubio: è inaccettabile che l’Iran controlli lo Stretto di Hormuz
Next article
Il Papa al Duomo incontra la madre del piccolo Domenico Caliendo

POST RECENTI

Video News

Nato, Rubio: se alcuni Paesi negano basi è problema da esaminare

"Gli Usa nell'alleanza perché permette di proiettare forze"Roma, 8 mag. (askanews) - "Non abbiamo discusso di dettagli specifici di questo tipo, ed è una decisione...
Video News

Il Papa in papamobile tra migliaia di fedeli a piazza del Plebiscito

L'abbraccio alla città di LeoneNapoli, 8 mag. (askanews) - Una folla festante ha accolto, tra canti e musiche, Papa Leone arrivato in piazza del Plebiscito,...
Video News

Il Papa al Duomo incontra la madre del piccolo Domenico Caliendo

Il bimbo morto a febbraio dopo il trapianto fallitoNapoli, 8 mag. (askanews) - Al termine della visita al Duomo di Napoli, Papa Leone XIV, alla...
Video News

Rubio: è inaccettabile che l’Iran controlli lo Stretto di Hormuz

Il mondo accetta che controlli una via navigabile internazionale?Roma, 8 mag. (askanews) - Il Segretario di Stato americano Marco Rubio critica aspramente i tentativi dell'Iran...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.