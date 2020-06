Tuttosport – De Laurentiis potrebbe chiedere dei soldi per far giocare Petagna e Rrahmani oltre il 30 giugno

Calciomercato Napoli | Andrea Petagna e Amir Rrahmani sono i primi colpi già ufficiali per la prossima stagione. Dal 1 luglio saranno ufficialmente calciatori del Napoli, ma la stagione non sarà ancora terminata. La SPAL e il Verona avranno bisogno di loro per la lotta retrocessione. Raffaele Auriemma sulle colonne di Tuttosport oggi avanza l’ipotesi che il presidente De Laurentiis (così come gli altri presidenti proprietari dei cartellini) richiedano dei soldi per estendere il prestito.

“Il Napoli ha già due acquisti che dal primo luglio torneranno alla base, dopo averli lasciati in prestito, Rrhamani al Verona e Petagna alla Spal. Ma cosa accadrà il 30 giugno? Il Napoli permetterà ai club che li tengono in prestito di continuare ad utilizzarli? I vertici del calcio sono in attesa di una formula da adottare, perché altrimenti i club proprietari dei cartellini potrebbero chiedere dei soldi per permettere a Rrahmani e Petagna di giocare ancora all’interno di squadre che hanno bisogno di loro, in vista della lotta per non retrocedere”.

