Tuttosport raccoglie 200mila euro per Ospedale Amedeo di Savoia

TORINO (ITALPRESS) – “Un gol al Coronavirus”: questo il titolo dell’iniziativa del “Tuttosport”, che ha raccolto 200mila euro. La somma sarà devoluta all’Ospedale Amedeo di Savoia di Torino per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. La struttura si trova proprio di fronte alla sede del quotidiano sportivo fondato da Renato Casalbore.

In un mese hanno donato migliaia di lettori di “Tuttosport”, fra i quali anche diversi “volti noti”, come Marco Boglione, presidente di BasicNet, Evelina Christillin, direttrice del Museo Egizio di Torino, e Fabrizio Giugiaro. Donazioni sono arrivate anche da Suzuki Italia e ViViBanca.

“Un clamoroso traguardo, che va trasformato in una partenza”,

