Il format televisivo ideato da Gennaro Coppola e condotto da Mariù Adamo

Si accendono le luci nello studio di “SuperGoal – Il Calcio è Pop”, il format di approfondimento calcistico ideato da Gennaro Coppola e condotto da Mariù Adamo. Appuntamento a partire da stasera alle 21:00 in una nuova sede, quella di Canale 8 (numero 14 del Digitale Terrestre) capitanata dai fratelli Riccardo e Turi Romano.

Ogni settimana in studio numerosi ospiti provenienti dal mondo del calcio e non solo, gli aggiornamenti in diretta di Gianluca Imparato e i collegamenti in esterna con tifosi, imprenditori e volti noti dello sport, della cultura e dello spettacolo, per aprire una finestra anche sullo stato della città in un programma dove si commenta e analizza quanto succede dentro e fuori dal campo, senza mai dimenticare che il calcio è soprattutto divertimento. La produzione esecutiva ed il marketing sono come sempre nelle sagge mani di Gianmarco Ravo.

“Sono molto felice di ripartire con un programma di successo come Supergoal, ancor più contento perché ci ritroveremo nella nostra seconda casa, ovvero Canale 8. Anche quest’anno l’obiettivo è far divertire i nostri telespettatori – sottolinea Gennaro Coppola, produttore del format Supergoal – l’auspicio è di commentare un percorso di vittorie per il calcio Napoli.

Ringrazio i fratelli Romano che hanno condiviso e supportato il progetto editoriale, in linea con gli obiettivi dell’emittente che in questi anni ha confermato il suo ruolo di primo piano nel panorama televisivo campano”.

Ospiti della prima puntata Fabiano Santacroce, Gianluca Monti, Gennaro Scarlato, le influencer Enrica Covone e Valentina Cozzolino, il giornalista Enzo Agliardi.

Un vero e proprio show grazie anche al tanto atteso ritorno del SuperQuiz, delle rubriche dedicate al mondo dei social e delle telefonate in diretta con i tifosi.

L’articolo Tv, al via “SuperGoal – Il Calcio è Pop”, da stasera alle 21 su Canale 8 proviene da Notiziedi.

