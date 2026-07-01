tv,-all’italian-global-serie-ospite-l’attrice-natasha-lyonne

Roma, 1 lug. (askanews) – A pochi giorni dall’avvio della seconda edizione dell’Italian Global Series (3/11 luglio, Rimini e Riccione) arriva l’annuncio di un altro ospite: la pluripremiata artista americana Natasha Lyonne, attrice, autrice e produttrice tra le personalità più originali della serialità contemporanea.

Nota al grande pubblico per il ruolo di Nicky Nichols nella serie “Orange Is the New Black”, l’attrice newyorkese sarà protagonista di una delle esclusive conversazioni del festival, in programma venerdì 10 luglio a partire dalle ore 12.00 in Sala Polissena, al Palariccione.

Al termine del panel, verrà proiettata la prima puntata della seconda stagione di “Poker Face”, in arrivo in esclusiva su Sky e in streaming su NOW nel mese di luglio, dopo il successo della prima stagione, approdata sulla piattaforma lo scorso maggio.

Nella serata di sabato 11 luglio, l’Italian Global Series celebrerà Natasha Lyonne conferendole il Maximo Excellence Award, sul palco del Teatro Galli di Rimini.

Personalità magnetica e tra le più originali del panorama contemporaneo, Lyonne ha saputo ridefinire le regole della serialità televisiva, imponendosi sia davanti che dietro la macchina da presa grazie a uno stile unico e anticonformista. Il suo percorso artistico parte da lontano, con un esordio precoce che l’ha portata a lavorare con grandi maestri del cinema come Woody Allen nel celebre film “Tutti dicono I Love You”, oltre a recitare in pellicole simbolo della cultura pop tra cui “American Pie” e “Scary Movie 2”.

Dopo aver co-creato e interpretato lo psichedelico “Russian Doll”, vincitore di tre premi Emmy, l’attrice classe 1979 ha ottenuto la definitiva consacrazione della critica grazie a “Poker Face”, serie mystery ideata da Rian Johnson in cui il suo ruolo di investigatrice sui generis le è valso due candidature ai Golden Globe e una agli Emmy come miglior attrice protagonista.

È anche interprete di audiobook e proprio in questi giorni è stato pubblicato “SPACE: 1972”, secondo capitolo di una saga ucronica scritta dall’autore dei Simpson Bill Oakley, ambientata in una realtà alternativa in cui JFK non è mai stato assassinato. Oggi Lyonne affianca la recitazione a un forte impegno manageriale attraverso la sua etichetta Animal Pictures, con cui finanzia e sviluppa prodotti audiovisivi indipendenti, confermando il proprio ruolo di leader creativa e innovatrice nell’industria cinematografica contemporanea. È inoltre dirigente della compagnia di sviluppo di Intelligenza Artificiale Asteria.