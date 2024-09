tv,-il-viaggio-di “vista-mare” oggi-termina-a-soverato

Dopo i grandi ascolti delle scorse settimane oggia alle 9,40 su Rai 1

Termina in grande stile il viaggio di “Vista mare”, il programma condotto da Federico Quaranta con Diletta Acanfora, che torna in onda domenica 1 settembre alle 9.40 su Rai 1 con un’ultima puntata dedicata alla Calabria.

Il noto conduttore farà immergere gli spettatori nella scoperta di una perla unica dello Ionio, Soverato.







Al centro della narrazione ci sarà il mondo del diving con un’immersione speciale in visita al relitto Capitan Antonio, l’evoluzione dei maestri d’ascia, ma anche il racconto del peperoncino locale e una lezione speciale di laser proprio con Diletta Acanfora.

Come ogni settimana, non mancheranno le rubriche di Franco Pepe, maestro della pizza di fama internazionale, e Maurizio Bulleri, esperto di nautica, che con i loro contributi hanno reso unico il programma.

“Il viaggio di Vista mare – racconta Quaranta – termina dal lato opposto rispetto a dove è iniziato, dal Tirreno allo Ionio.

Viaggeremo alla scoperta di Soverato, una città affascinante che mi sta molto a cuore. In tanti anni non è mai cambiata, rimanendo sempre ricca di natura incontaminata, mare cristallino e popolazione ricca di storie che non vengono spesso messe in evidenza.

Un luogo che preserva tradizioni poco note e che noi andremo a far riemergere.”

“Vista mare” è prodotto da Gennaro Coppola e Gianmarco Ravo ed è scritto da Gianluca Imparato, Federico Quaranta, Gennaro Coppola, Francesco Maria Sciorio e Rosa Alvino

