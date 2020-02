TV Luna – Koulibaly fermo ai box: assente contro l’Inter. Il motivo

Alle 20.45 il Napoli stasera scenderà in campo allo stadio San Siro per sfidare l’Inter, dovrà però farlo senza Kalidou Koulibaly

Inter-Napoli, Koulibaly grande assente

Oggi alle 20.45 il Napoli sfiderà l’Inter di Antonio Conte allo stadio San Siro. Il tecnico Gennaro Gattuso però dovrà fare i conti con una grande e pesante assente: Kalidou Koulibaly. Il senegalese infatti non è al top della forma ma anzi, così come informa il giornalista di TV Luna. Il difensore ha accusato alcuni problemi fisici. E’ chiaro che il giocatore non è ancora ritornato al massimo della forma, va infatti ricordato che ritorna da un infortunio al bicipite femorale (rimediato nel match contro il Parma) che l’ha tenuto fuori per ben 46 giorni, dal 15 dicembre 2019 al 30 gennaio 2020.

