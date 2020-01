Tv Luna – Lazio-Napoli, le ultime di formazione: soltanto un cambio per Gattuso

Ultime di formazione | Lazio-Napoli, appuntamento allo stadio Olimpico di Roma domani alle ore 18. La formazione azzurra fa visita ai biancocelesti di Simone Inzaghi. Nonostante i tanti assenti tra i convocati, Gennaro Gattuso sceglie la formazione sconfitta lunedì dall’Inter allo stadio San Paolo.

Carlo Alvino ha scritto su Twitter: “Come anticipato ieri, Meret non sarà della partita a questo punto non è difficile ipotizzare che domani con la sola differenza di Ospina in porta ci sarà poi la stessa squadra di lunedì scorso”.

La probabile formazione per Lazio-Napoli

Ecco dunque la formazione che dovrebbe scendere in campo secondo il giornalista di Tv Luna:

Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Callejon, Insigne, Milik.

I convocati: Allan, Callejon, Daniele, Di Lorenzo, Elmas, Fabian, Gaetano, Hysaj, Insigne, Karnezis, Llorente, Lozano, Luperto, Manolas, Mario Rui, Milik, Ospina, Tonelli, Zielinski.

Presente anche il giovane portiere Antonio Daniele (classe 2002) che avrà la maglia 15.

Report medico | Terapie per Maksimovic, lavoro in palestra per Meret e Ghoulam.

Allenamento personalizzato per Kalidou Koulibaly. Amin Younes, invece, non si è allenato perché ancora alle rpese con un attacco febbrile. Dries Mertens, infine, è ancora in Belgio per curare il fastidio muscolare.

