In occasione della conferenza stampa al termine del match contro il Perugia, il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso, aveva annunciato il ritorno di Mertens. Parole, promesse che sono state onorate perchè l’attaccante dei partenopei sembrerebbe essere tornato in città per allenarsi con la sua squadra in vista, però, solo del match con la Juventus.

La rivelazione

Si era recato in Belgio, in occasione delle vacanze natalizie, ed era rimasto in patria per recuperare da un infortunio. Adesso, però, il calciatore sembrerebbe essere tornato a Napoli per proseguire il lavoro con la sua squadra ma soprattutto per valutare lo stato fisico. Il giornalista di Tv Luna, Carlo Alvino, tramite il proprio profilo Twitter, ha confermato il ritorno del belga. In particolare, però, rivelato quando questi potrà essere impiegato:

“Dries Mertens è tornato a Napoli. Come anticipato ieri da Gattuso si spera di recuperarlo per Napoli-Juventus”.

[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/Carloalvino/status/1217421629896249348″]

The post Tv Luna – Mertens arrivato a Napoli: ecco quando potrà scendere in campo appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento