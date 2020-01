Niente Dries Mertens. L’allenatore Rino Gattuso dovrà farne a meno in occasione di Napoli-Inter. Dopo le ultime notizie e in attesa della lista dei convocati di domani, gingono conferme. A ribadire l’assenza è stato questo pomeriggio Carlo Alvino, collega di TV Luna, attraverso il proprio profilo Twitter: “Napoli-Inter, Mertens ko. Salta la gara con l’Inter. Il belga non sta bene e non è possibile recuperarlo in due giorni anche perché non si è praticamente allenato”.

Napoli senza Mertens contro l’Inter al San Paolo

Il calciatore belga, infatti, dalla ripresa degli allenamenti la scorsa settimana ha sempre lavorato a parte. Mertens ha svolto tabella personalizzata e non è riuscito ad aggregarsi al gruppo nei giorni che precedono Napoli-Inter. Ragion per cui non avrebbe senso da parte di Gattuso rischiarlo e nemmeno ci sarebbero le condizioni. Si conta di recuperarlo appieno in occasione del match del prossimo sabato contro la Lazio, a Roma.

[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/Carloalvino/status/1213493635842498560?s=20″]

The post TV Luna – Mertens non ce la fa: salterà Napoli-Inter. Impossibile recuperarlo appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento