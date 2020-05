Tv Luna – Napoli in campo domenica: domani l’esito dei tamponi

Il Napoli non riprenderà gli allenamenti prima di domenica mattina. A riportarlo è con un tweet Carlo Alvino, noto giornalista di Tv Luna. Di seguito il suo tweet.

Napoli in campo domenica

Carlo Alvino, giornalista di Tv Luna, ha fatto sapere tramite un tweet che gli azzurri non torneranno in campo domani, ma domenica. Il motivo sarebbe semplice: il risultato dei tamponi. Di vitale importanza infatti sarebbe l’esito degli accertamenti: il Napoli è molto ligio e non vuole correre rischi. Visto soprattutto come Fiorentina e Sampdoria siano stati colpite, la prudenza non è mai troppa.

In ogni caso il Napoli si prepara a ripartire: l’obiettivo principale sarà diversificare il più possibile i calciatori per fare in modo di evitare assembramenti. Gennaro Gattuso sarà presente alle sedute. Di seguito le parole di Carlo Alvino.

Ora è ufficiale. Gli allenamenti del Napoli riprenderanno domenica mattina. Il risultato dei tamponi arriverà, infatti, solo domattina.

[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/Carloalvino/status/1258833959460495364″]

