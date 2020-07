Tv Luna – Napoli in prima linea per i diritti tv: incontro con la Lega Serie A

Il braccio di ferro tra la Serie A e Sky/DAZN ha messo in evidenza tutti i problemi legati alla questione diritti tv. Su tutti l’ultima rata che le emittenti televisive non hanno ancora pagato. Una situazione che rende le acque particolarmente agitate. Per questo motivo i club si sono riuniti per parlare di nuove opportunità. Tra queste anche quella presentata da Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, in prima linea nella questione diritti tv.

Diritti tv, il lavoro del Napoli

Un primo incontro vi era già stato la scorsa settimana. Tutto era stato poi rimandato alla giornata di oggi. Anche in questa occasione, in questa riunione della lega, un ruolo di primo piano è affidato ad Aurelio De Laurentiis. Di seguito il punto della situazione fatto dal giornalista Carlo Alvino tramite il proprio profilo Twitter ufficiale

“Anche oggi a Roma De Laurentiis ha incontrato la grande maggioranza delle società di serie A per il progetto di Media Company, parlando dei diritti Esteri insieme alla Nielsen. Il Napoli tra i protagonisti dell’interesse mondiale”.

