TV Luna – Napoli-Juve, partenza degli azzurri fissata alle 11.00: i dettagli

Domani alle 21.00 il Napoli e la Juventus scenderanno in campo allo stadio Olimpico di Roma per sfidarsi, il match sarà valido per la finale di Coppa Italia. Una gara importante di per sé ma che, visti i protagonisti, lo diventa ancora di più.

Napoli, partenza fissata alle 11.00 dalla Stazione Centrale

Napoli-Juventus si giocherà allo stadio Olimpico di Roma, per questa ragione gli azzurri arriveranno alla Capitale tramite il treno. La partenza dei partenopei è stimata alle 11.00 e partiranno dalla Stazione Centrale di Napoli. Così come informa il giornalista di TV Luna, Carlo Alvino.

