TV Luna – Napoli-Juventus, Gattuso ritrova due calciatori: titolari dal primo minuto

Domani alle 21.00 il Napoli e la Juventus scenderanno in campo allo stadio Olimpico di Roma per sfidarsi, il match sarà valido per la finale di Coppa Italia. Una gara importante di per sé ma che, visti i protagonisti, lo diventa ancora di più.

Napoli-Juve, Gattuso ritrova Fabian Ruiz e Mario Rui

Sia il Napoli che la Juventus vogliono portare a casa il trofeo della Coppa Italia, ma soltanto una ci riuscirà. Per questa ragione i 22 uomini che scenderanno in campo dal primo minuto saranno fondamentali.

Da Carlo Alvino, giornalista di TV Luna, arrivano ottime notizie per Gennaro Gattuso. Fabian Ruiz si è ripreso dagli acciacchi che non gli hanno permesso di partire dal primo minuto contro l’Inter. Ma anche Mario Rui è in forma. Per questa ragione entrambi scenderanno in campo da titolari contro i bianconeri.

