Tv Luna – Primi tamponi per i calciatori del Napoli: il prossimo in programma tra 48 ore

Comincia la preparazione del Napoli in vista della prossima ripresa degli allenamenti. Con l’approvazione dell’ultimo decreto regionale, infatti, possono riaprire le porte del centro tecnico di Castel Volturno. Si può cominciare con gli allenamenti individuali e nel rispetto delle norme del comitato scientifico. La società ha stilato il programma che consiste in due tamponi per verificare la positività al Coronavirus prima di scendere in campo. Una volta tornati presso, il lavoro verrà spalmato su due sessioni di allenamenti. I calciatori si divideranno tra i 4 campi presenti e potranno cambiarsi solo a casa. Una scelta per evitare di far entrare in contatto giocatori e staff medico negli spogliatoi.

Napoli, i primi tamponi

Carlo Alvino, giornalista per Tv Luna, ha rivelato che la macchina organizzativa del Napoli è partita proprio nella giornata di oggi. Di seguito quanto riferito tramite il proprio profilo Twitter. Prossime ore decisive per rivedere la squadra in campo forse a partire proprio da venerdì.

“Ultimissime Calcio Napoli. Primo tampone effettuato oggi a tutti i calciatori, allo staff tecnico e a tutte le persone a stretto contatto con la squadra. Sarà ripetuto dopodomani. Dopodiché ci sarà il via libera agli allenamenti”.

