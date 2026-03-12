giovedì, 12 Marzo , 26

Dalle notti insonni di Sanremo all'Ufficio marchi: Lamborghini registra i suoi 'festini bilaterali'

(Adnkronos) - La cantante Elettra Lamborghini ha deciso...

Trump: "Se il prezzo del petrolio aumenta facciamo un sacco di soldi"

(Adnkronos) - "Gli Stati Uniti sono il più...

Mici, gastroenterologo: "Aderenza a terapie fondamentale per evitare complicanze"

(Adnkronos) - "I pazienti affetti da malattie infiammatorie...

Salute, Savarino (Ig-Ibd): "Incidenza Mici in aumento, 600mila pazienti entro il 2050"

(Adnkronos) - "L'interazione è il fattore cruciale attraverso...
Tv, Rossi (Rai): disparità player globali in nostro mercato è un tema
Tv, Rossi (Rai): disparità player globali in nostro mercato è un tema

Servono formule per riequilibrare potenziale economico e vincoli

Roma, 12 mar. (askanews) – “Noi abbiamo un tema molto importante che è la disparità di potenziale economico che oggi hanno i grandi player globali quando entrano nei mercati nazionali. Ovviamente il tema qual è? I soggetti come Rai e Mediaset, cioè i grandi broadcaster, vivono in un sistema di regole molto vincolanti” quindi “è chiaro che se la misurazione di questo mercato è basata solo sul potere economico lo squilibrio è evidente perché alcuni soggetti che operano nel nostro mercato non hanno gli stessi vincoli normativi che abbiamo noi” quindi si tratta di “trovare delle formule per riequilbrare da una parte le disparità economiche e dall’altra di regole di ingaggio”. Lo ha detto l’amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi, a margine della tavola rotonda “Smart tv e telecomandi: la sfida della visibilità per l’emittenza nazionale e locale” organizzata da Confindustria a Roma, a proposito delle nuove regole che impongono un “carosello” sulla homepage delle piattaforme con accesso ai Servizi di interesse generale (Sig), cioè i grandi network come Rai, Mediaset e La7, oltre alle emittenti locali.

Sayf si racconta: i 7 giorni di Sanremo che gli hanno cambiato la vita

Un backstage senza filtri a "Giorno di Prova"Milano, 12 mar. (askanews) - Un racconto intimo e profondo, fatto di sogni, sacrifici e momenti difficili: nel...
Base italiana colpita a Erbil, il comandante: no danni a persone

Colonnello Pizzotti: personale aveva raggiunto zone protetteErbil, 12 mar. (askanews) - Non si registrano danni alle persone tra i militari italiani dopo l'attacco con drone...
Liguria, Salis: io non mi sognerei di fare pressioni su Aponte

"E' eticamente sbagliato ma anche istituzionalmente scorretto"Genova , 12 mar. (askanews) - "Io da sindaca non mi sognerei di telefonare al più grande player del...
Liguria, Salis: caso presunto dossieraggio infanga la politica

"Inquietante che Bucci pensi di poter incidere su linea giornale"Genova, 12 mar. (askanews) - "Ritrovare Genova e la Liguria sulle prime pagine dei quotidiani nazionali...
