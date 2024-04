Tv, “Sabato Cinema”: otto film su RaiPlay sull’universo femminile

Dal 20 aprile, si parte con “I’m – Infinita come lo spazio”

Roma, 19 apr. (askanews) – Dal 20 aprile saranno disponibili su RaiPlay, all’interno dell’offerta “Sabato Cinema” otto film in prima visione, che aprono una finestra sull’universo femminile. Storie di giovani donne che cercano ostinatamente e creativamente la propria strada, muovendosi in ambienti e famiglie difficili, ribellandosi a situazioni di prevaricazione e pagandone spesso le conseguenze, ma senza per questo smettere di sognare e di combattere, ognuna a suo modo, per conquistare una vita diversa da quella toccata in sorte.

Il 20 aprile “I’m – Infinita come lo spazio” (2017) di Anne Riitta Ciccone, con Mathilde Bundschuh, Barbora Bobulova, Guglielmo Scilla, Julia Jentsch. Una produzione A.T.C. Adriana Trincea Cinema con Rai Cinema e con Paypermoon Italia. Jessica ha 17 anni e i capelli viola. Intorno a lei tutto è normale e allo stesso tempo strano, come d’altronde viene considerata lei da tutti gli altri, eccetto uno, l’introverso Peter. Jessica usa il suo talento per il disegno per creare una realtà parallela e con la sua matita lotta contro l’emarginazione e l’omologazione, finché il confine tra realtà e dimensione onirica diventa troppo sottile.

L’11 maggio “Fortuna” (2020) di Nicolangelo Gelormini, con Valeria Golino, Pina Turco, Cristina Magnotti, Anna Patierno, Libero de Rienzo. Una produzione Dazzle Communication, Indigo Film con Rai Cinema. Nancy è una bambina timida che vive con la madre in un palazzo di periferia. Da un po’ di tempo Nancy non parla e non si riconosce più nel nome con cui la chiamano. Sua madre la porta da una psicologa distratta, ma gli unici con cui parla sono i suoi migliori amici Anna e Nicola che la chiamano Fortuna. Solo con loro riesce a condividere un segreto terribile e molto difficile da raccontare.

Il 18 maggio (in vista del 20 maggio, Giornata di Sensibilizzazione contro il Gioco D’azzardo), “Anima bella” (2021) di Dario Albertini, con Elisabetta Rocchetti, Francesca Chillemi, Paola Lavini, Piera Degli Esposti. Una produzione BIBI Film, Elsinore Film con Rai Cinema. Gioia ha diciotto anni e vive in un borgo del centro Italia con suo padre, Bruno, che ha il vizio del gioco e molti debiti da pagare. Un centro di riabilitazione per le dipendenze potrebbe aiutarlo, ma l’uomo dovrà dimostrare la sua voglia di smettere. E Gioia dovrà prendere decisioni drastiche da genitore sulla propria vita e su quella del padre.

L’1 giugno “My Soul Summer” (2022) di Fabio Mollo, con Tommaso Ragno, Elisa Coclite (Casadilego), Luka Zunic, Agnese Claisse, Anna Ferzetti. Una produzione Bartleby, Fidelio con Rai Cinema. Anita, alias Casadilego, ha diciassette anni ed è a suo agio solo quando suona il pianoforte. Per prepararsi agli esami di ammissione al conservatorio, i suoi la mandano in Calabria, nella casa al mare della nonna. L’estate le farà ritrovare una vivace amica d’infanzia e le farà conoscere un famoso cantante, ma soprattutto, le farà scoprire il suo grande talento per la musica.

Il 6 giugno “Gli anni belli” (2021) di Lorenzo d’Amico de Carvalho, con Maria Grazia Cucinotta, Romana Maggiora Vergano, Ninni Bruschetta. Una produzione Bendico con Rai Cinema, Hora Mágica/Art&Popcorn, in collaborazione con RTP-Rádio e Televisão de Portugal. Nell’estate del 1994, mentre un nuovo governo sale al potere, Elena, 17 anni, amante dei Nirvana e rivoluzionaria in erba è costretta dai suoi, dopo essere stata rimandata in greco, a passare le vacanze nel solito campeggio. Il nuovo direttore però lo ha rinominato “Bella Italia” e trasformato in una costosa Bengodi.

Il 13 luglio “Io e Spotty” (2022) di Cosimo Gomez, con Michela De Rossi, Filippo Scotti, Paola Minaccioni, Violetta Zironi, Alessia Giuliani. Una produzione Mompracem con Rai Cinema Eva ha 25 anni e studia Legge fuorisede e fuoricorso a Bologna. Non riesce più a dare esami e soffre di attacchi di panico. Per non gravare troppo sulla madre, cerca un nuovo lavoro come dog sitter, ma le risponde Matteo, che ha 22 anni, fa l’animatore in una società che produce cartoon e si sente a suo agio solo nel suo costume da cane.

Il 27 luglio “Calcinculo” (2022) di Chiara Bellosi, con Gaia Di Pietro, Andrea Carpenzano, Barbara Chichiarelli, Giandomenico Cupaiuolo. Una produzione tempesta con Rai Cinema, in coproduzione con Tellfilm, in coproduzione con RSI Radiotelevisione Svizzera. Benedetta è una ragazza sovrappeso che vive con sua madre, ballerina mancata. Un giorno davanti casa arriva un gruppo di giostranti, e fra loro c’è Amanda, un giovane uomo in panni femminili. Affascinata dalla sua sicurezza, Benedetta decide di seguirla nel suo mondo randagio.

E il 24 agosto “Le ragazze non piangono” (2022) di Andrea Zuliani, con Matteo Martari, Irene Maiorino, Max Mazzotta, Yuri Casagrande Conti. Una produzione Rain Dogs, Twister Film, Showlab, in collaborazione con Rai Cinema. Ele è solitaria, introversa e vive con la madre e il compagno di lei. La maturità è imminente ma pensa solo al camper che le ha lasciato suo padre, morto da qualche anno. A bordo dell’amato caravan si ritroverà a partire per un viaggio on the road insieme a Mia, la sua nuova amica rumena che però si porta appresso un pericoloso segreto.