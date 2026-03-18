tv,-torna-“beverly-hills,-90210”-con-tutte-le-stagioni-on-demand

Roma, 18 mar. (askanews) – Dal 3 aprile su Sky e in streaming su NOW “Beverly Hills, 90210”, serie che ha debuttato negli Stati Uniti il 4 ottobre 1990 e ha segnato un’epoca, facendo la storia dei teen drama tv.

Creata da Darren Star, è diventata un cult generazionale, capace di marchiare l’immaginario televisivo degli anni ’90 e non solo. La serie che ha lanciato star internazionali come Jason Priestley, Jennie Garth e i compianti Shannen Doherty e Luke Perry, arriverà con tutte le sue dieci stagioni; per la prima volta dal 2001 in Italia, l’intero cofanetto on demand, in alta definizione e nel formato 16:9.

Dalla stessa data, la serie partirà su Sky Collection in modalità maratona. Inoltre, dal 9 aprile andrà tutti i giovedì alle 20:30 su Sky Serie (con tre episodi a settimana): la stessa collocazione che la serie aveva negli anni ’90 sulla tv generalista.

Ambientata nell’esclusiva comunità di Beverly Hills, in California, la serie segue le vicende personali e sociali di un gruppo di adolescenti alle prese con amicizia, amore, ambizione e conflitti generazionali. Al centro della storia ci sono i gemelli sedicenni Brandon e Brenda Walsh, che si trasferiscono con la loro famiglia dal Minnesota a Beverly Hills, trovandosi improvvisamente immersi in un mondo fatto di privilegi, abiti firmati e auto di lusso.

Alla West Beverly Hills High, Brandon e Brenda scoprono che la posta in gioco è molto più alta: le aspettative crescono, la pressione sociale si fa più intensa e le dinamiche relazionali diventano più complesse. In un ambiente radicalmente diverso da quello di provenienza, i due ragazzi sono chiamati a ridefinire identità e valori, confrontandosi con tematiche come dipendenze, sessualità, discriminazione e responsabilità adulta.