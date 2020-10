Tutti negativi i tamponi del gruppo squadra che sono stati effettuati stamane. Lo comunica il Calcio Napoli attraverso il proprio profilo twitter. Ecco il tweet del club partenopeo:

[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/sscnapoli/status/1316438540230721537″]

Arriva dunque una buona notizia in un giorno francamente da dimenticare per tutti gli sportivi e per l’ambiente azzurro, in particolare. L’auspicio è che Gattuso possa ancor di più compattare il gruppo sotto il profilo squisitamente emotivo e psicologico. Il Napoli ha fiducia nel fatto che la sentenza possa essere ribaltata in sede di appello. Le possibilità, in fatto e in diritto, ci sono tutte. Intanto, si incassa la buona nuova dei tamponi negativi.

Segui tutte le news sul Napoli cliccando qui

The post Tweet SSC Napoli, tutti negativi i tamponi di stamattina – FOTO appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento