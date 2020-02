di Massimo Pittarello

ROMA (Public Policy) – Il coronavirus che arriva in Italia o la fondamentale discussione sul bilancio europeo sono solo alcune delle ultime e ulteriori controprove di quanto nessuno possa mai considerarsi una monade, tanto meno nel mondo interconnesso di oggi. Per cui la collocazione politica internazionale è a dir poco fondamentale per ciascuno di noi. E il futuro della Lega, e quindi del centro- destra e forse del Paese tutto, è in bilico. Indeciso sulla destinazione, sulla scelta strategica tra Bruxelles, Washington e Mosca.

Matteo Salvini è colui che incarna quasi fisicamente questo dilemma esistenziale.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Twist d’Aula – La Lega (e il centrodestra) al bivio. Tra Mosca e Washington proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento