Twitter, il co-fondatore Jack Dorsey si dimette dal ruolo di amministratore delegato

ROMA – Jack Dorsey, co-fondatore di Twitter, ha lasciato il suo incarico di amministratore delegato del colosso americano dei social media. In una nota diffusa oggi dalla società, si riferisce che al suo posto si insidierà Parag Agrawal, dirigente del comparto tecnologico.

not sure anyone has heard but,I resigned from Twitter pic.twitter.com/G5tUkSSxkl— jackâš¡ï¸� (@jack) November 29, 2021

Dorsey resterà nel consiglio di amministrazione fino alla scadenza del suo mandato nel 2022. Agrawal sarà chiamato a centrare gli obiettivi fissati da Twitter a inizio anno: raggiungere i 315 milioni di utenti attivi giornalieri monetizzabili e raddoppiare le entrate annuali entro fine 2023.

