Twitter minaccia il blocco permanente del profilo di Trump

AGI – ​Twitter ha bloccato per 12 ore l’account del presidente Usa, Donald Trump, dopo aver rimosso tre tweet che contenevano “ripetute e gravi violazioni” della sua politica di integrità civica. Non solo. Il social ha fatto sapere di essere pronto a bloccare in modo permanete l’account del presidente uscente degli Stati Uniti se le violazioni continueranno e che l’account rimarra’ bloccato a meno che Trump non cancelli definitivamente i tre tweet ritenuti offensivi.

La decisione è arrivata due ore dopo che Trump ha twittato un video in cui chiedeva ai manifestanti di Washington di “tornare a casa,

