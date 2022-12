Twitter, Musk sospende i profili di vari giornalisti per 7 giorni

Tracciavano i suoi spostamenti, mettendo a rischio famiglia Musk

New York, 16 dic. (askanews) – Il CEO di Twitter, Elon Musk, giovedì sera, ha sospeso i profili di Ryan Mac del New York Times, Donie O’Sullivan della CNN, Drew Harwell del Washington Post, Matt Binder di Mashable, Micah Lee di The Intercept, Steve Herman di Voice of America, oltre a altre voci indipendenti che ordinariamente si occupano del miliardario.

Musk ha dichiarato che le sospensioni dei giornalisti erano collegate alla nuova policy di Twitter, che blocca ogni profilo che provi a tracciare i voli, incluso il jet privato del magnate. Ieri infatti Musk ha avviato azioni legali nei confronti di uno studente della Florida che attraverso un profilo Twitter seguiva gli spostamenti di Musk. “Criticarmi tutto il giorno va benissimo, ma doxxare (diffondere pubblicamente informazioni private) la mia posizione in tempo reale e mettere in pericolo la mia famiglia non lo è”, ha scritto Musk in un tweet.

Anche l’account di Mastodon, una piattaforma annunciata come alternativa a Twitter è stato sospeso. In tarda serata il proprietario di Twitter ha scritto che la sospensione dei giornalisti durerà sette giorni.

confronti degli account che tracciano i voli, incluso uno che seguiva la posizione del jet privato del CEO.

continua a leggere sul sito di riferimento