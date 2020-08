Twitter testa le traduzioni automatiche dei tweet in diverse lingue

Twitter attualmente supporta le traduzioni integrate, quindi gli utenti possono toccare qualsiasi tweet scritto in una lingua diversa per tradurlo. La società, ha annunciato che sta espandendo questa funzionalità testando le traduzioni automatiche per quei tweet con un piccolo gruppo di utenti.

Se la nostra lingua principale è l’italiano su Twitter, tutti gli altri tweet in lingue diverse presenteranno un pulsante di traduzione. Attualmente, questo è un processo manuale, il che significa che il tweet verrà mostrato in lingua originale a meno che non clicchiamo su “Traduci Tweet“.

