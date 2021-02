Twitter, tifosi inferociti verso Gattuso: “É un dilettante! E Maksimovic ha la testa da un’altra parte. Perché schierarlo?”

Il Napoli prende a sassate la porta del Genoa per portare a casa un misero gol. Il Genoa, dal canto suo, sfruttando le innumerevoli lacune della formazione partenopea porta a casa i tre punti pur toccando poco (pochissimo…) la palla. In un contesto in cui le colpe andrebbero divise equamente, l’allenatore degli azzurri finisce prepotentemente nel mirino dei tifosi.

Genoa Napoli, tifosi inferociti verso il mister

I supporter partenopei sono inferociti e il tecnico è il primo destinatario dei loro “improperi”. Dalla fase di non possesso all’impiego di un Maksimovic davvero fuori forma, per gli amanti della casacca azzurra sono tanti i motivi per “mettere alla sbarra” l’allenatore calabrese. Abbiamo ripreso pur garantendo l’anonimato, alcuni post da Twitter, facilmente individuabili all’hashtag “GenoaNapoli”. Ecco quello che pensano i supporter:

Fa giocare Maksimovic che ormai già sta con la testa da un’altra parte, quando noi abbiamo Rrahmani in panchina che ha fatto solo un errore ed è di nostra proprietà. Secondo me Gattuso vuole farsi cacciare per non lasciare i soldi. Assurdo #GenoaNapoli. Una vera genialata quella di #Gattuso di andare a Genova col 4-1-4-1 e #Demme solo a centrocampo, contro tutto il Genoa…un maestro della tattica. Mandate via questo dilettante prima che sia troppo tardi.

Parole che a nostro avviso, al di là dei problemi che il Napoli sta incontrando lungo il suo cammino, sono davvero ingenerose.

