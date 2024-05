tyson-paul,-match-rinviato:-iron-mike-non-sta-bene

(Adnkronos) – Il match tra Mike Tyson e Jake Paul, in programma il 20 luglio, viene rinviato. Le condizioni di salute del 57enne ex campione del mondo dei pesi massimi rendono inevitabile il posticipo, come rendono noto gli organizzatori dell’evento che sarebbe stato trasmesso su Netflix. Tyson, che pochi giorni fa ha accusato un malore in aere durante un volo, “a causa del recente riacutizzarsi di un’ulcera non sarà in grado di allenarsi a pieno regime nelle prossime settimane. Il match sarà riprogrammato in una data nella parte finale dell’anno dopo che Mike avrà potuto riprendere gli allenamenti senza limitazioni e dopo che entrambi i pugili avranno avuto a disposizione lo stesso periodo per prepararsi”, l’annuncio. La decisione di rinviare l’incontro è condivisa da entrambi i pugili. La nuova data dovrebbe essere ufficializzata entro il 7 giugno.