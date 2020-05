La V quando si dimentica tutto e si ricomincia. La W come una ricaduta improvvisa. La L come lo scenario più catastrofico: il recupero di indicatori come l’occupazione e il Pil può richiedere anni, o addirittura decenni. Gli economisti attingono all’alfabeto per definire, con una sola lettera, le diverse vie d’uscita dalla profonda crisi innescata dalla pandemia di coronavirus. Al momento tutte le curve economiche seguono la stessa tendenza: un forte calo della crescita globale dall’apparizione di Covid-19 in Cina a metà gennaio. Ma che forma assumerà la ripresa (se ci sarà) dopo quella che il Fondo monetario internazionale presenta come la peggiore recessione dopo la Grande Depressione dopo il 1929?

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo U, V, W e L. L’alfabeto breve della ripresa proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento