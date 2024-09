Uap: “Vengano mantenuti gli attuali LEA e il Nomenclatore Tariffario”

ROMA – L’Uap, l’Unione nazionale ambulatori, poliambulatori, enti e ospedalità privata, lancia un appello per “fornire un chiarimento a seguito della confusione creata da recenti comunicati stampa che hanno veicolato informazioni non chiare e inattendibili, che rischiano solo di depistare e creare false aspettative. La definizione del nuovo Nomenclatore tariffario e dei LEA è ancora in itinere“.

“Sono stati svolti diversi tavoli di confronto tra il Ministro della Salute e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle realtà sanitarie italiane-spiega- ma i testi definitivi verranno presentati al MEF solo i primi di ottobre. Peraltro, ancora devono svolgersi gli incontri tra il Ministero della Salute e l’AIOP per la definizione dei LEA riguardanti le cliniche, che sono stati calendarizzati per la prossima settimana”.

“Pertanto, ad oggi- precisa- non sono ancora state definite le tariffe, che non si sa se saranno confermative di quelle attuali o migliorative, e che attualmente sono quelle ferme dal 1991“.

Alla luce di ciò, le maggiori associazioni di categoria degli ambulatori, poliambulatori e ospedalità privata, rappresentative di oltre 27.000 realtà sanitarie sul territorio ribadiscono la necessità che vengano mantenuti gli attuali LEA e l’attuale Nomenclatore Tariffario con l’indicizzazione del 75% di anno in anno come tutti i fornitori e per tale ragione rinnovano l’invito alla partecipazione alla manifestazione nazionale che si terrà il 25 settembre al Teatro Brancaccio, per chiedere al Governo “la salvaguardia della dignità della sanità italiana, anche a tutela dell’operato del Ministero della Salute, che finora con grande lealtà professionale ha partecipato ai diversi tavoli di confronto volti alla risoluzione della problematica rilevata”.

Tra le realtà partecipanti: FederAnisap, A.I.S.I., Confapi, Unindustria, AIOP, ARIS, Fenaspat, FederBiologi, Anmed, FederLazio, Confcommercio, A.N.D.I.A.R., Consorzio Universitario Humanitas, Confederazione Sindacati Accreditati (CSA), SBV – Sindacato Branca a Visita, Sindacato Nazionale Area Radiologica, FNOMCEO, Cimest, OMCEO, ANSOC, Movimento Uniti per Unire, Associazione Gruppo Biologi, Fondazione Longevitas, AMSI – Associazione Medici di Origine Straniera, UMEM – Unione Medica Mediterranea, ANAAO – Assomed, Eurocomunicazione, La voce del Parlamento, Confesercenti Roma e Lazio, Galeno – Fondo Sanitario Integrativo per i Medici, My Assistance, UGL Salute, Conf.A.E.L., WEBTV Scuola Unione per l’Italia, A.F.O.R.P. e Istituto Diagnostico Varelli, AISIC, Conflavoro, ANASTE.

L’articolo Uap: “Vengano mantenuti gli attuali LEA e il Nomenclatore Tariffario” proviene da Agenzia Dire.

