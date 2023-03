Ubs acquisisce Credit Suisse, l’annuncio dal governo svizzero

Commenti positivi da Lagarde (Bce) e da vertici Usa

Roma, 19 mar. (askanews) – Il consiglio federale svizzero ha annunciato l’accordo per l’acquisizione di Credit Suisse da parte Ubs. L’annuncio nel corso di una conferenza stampa. Il Governo elvetico ha sottolineato che Ubs è la migliore soluzione per ripristinare la fiducia e rassicurare i mercati.

La banca centrale svizzera riferisce che Credit Suisse e Ubs ottengono un sostegno di liquidità per un ammontare massimo complessivo di 100 miliardi di franchi. L’operazione è stata resa possibile dal sostegno della confederazione, dell’autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari e della Banca nazionale svizzera. Con l’acquisizione di Credit Suisse da parte di Ubs, aggiunge, è stata trovata una soluzione per assicurare la stabilità finanziaria e tutelare l’economia svizzera.

A confermare l’operazione Ubs, che ha reso noto che l’acquiszione di Credit Suisse costerà 3 miliardi di franchi svizzeri. La fusione delle attività genererà un tasso annuo di riduzione dei costi di oltre 8 miliardi di dollari entro il 2027. L’amministratore delegato di Ubs, Ralph Hamers, guiderà l’istituto che nasce dalle fusione dei due istituti.

Commento positivo dalla presidente della Bce, Christine Lagarde, che ha detto di aver accolto “con favore l’azione rapida e le decisioni prese dalle autorità svizzere. Sono strumentali per ripristinare condizioni di mercato ordinate e garantire la stabilità finanziaria”. Improntata all’ottimismo anche la nota congiunta diffusa dal segretario al Tesoro degli Stati Uniti Janet L. Yellen e dal presidente della Federal Reserve Jerome H. Powell: “Accogliamo con favore – hanno commentato – gli annunci delle autorità svizzere oggi a sostegno della stabilità finanziaria. Le posizioni patrimoniali e di liquidità del sistema bancario statunitense sono solide e il sistema finanziario statunitense è resiliente. Siamo stati in stretto contatto con le nostre controparti internazionali per supportare la loro implementazione”.

