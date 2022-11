Ubs, il direttore rischi “molla tutto” per fare il fotografo

Christian Bluhm cambia vita. Gli subentra Vogel, anche nel Cda

Roma, 8 nov. (askanews) – Molla tutto e si mette a fare il fotografo professionista. Una tipica storia di “cambio vita”, salvo la peculiarità del protagonista: il direttore della gestione rischi a Ubs, la prima banca della Svizzera. Christian Bluhm ha già aperto un nuovo portale in cui si racconta, spiegando di essere un matematico di formazione, non si sofferma sul suo trascorso in una mega banca, mentre elenca i diversi servizi on-demand che offre nella sua nuova professione.

Parallelamente, con un comunicato, la banca ha annunciato che le sue funzioni verranno affidate a Damian Vogel, attuale direttore della gestione rischi sul Global Wealth Management, che subentrerà nel Cda al posto dello stesso Bluhm.

La vicenda è finita anche sul Financial Times, che peraltro riporta come da direttore del rischio l’ormai quasi ex banchiere – resterà alcune settimane per assicurare un passaggio di consegne “morbido”, ha precisato la banca – si sia distinto in positivo, soprattutto per aver schivato i principali problemi sui cui è invece inciampata la connazionale Credit Suisse.

