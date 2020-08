Ucci-Ussi, debutto super con la nuova Peugeot 208 Rally 4

Era dalla presentazione stampa di inizio anno che la coppia Paolo Andreucci-Anna Andreussi aspettava questo momento. Lunghi mesi di attesa per tornare a correre nel Tricolore e per portare al debutto la Nuova Peugeot 208 Rally 4 di F.P.F Sport. Tanta attesa ma alla fine arriva il gradino più alto del podio nella categoria due ruote motrici. Debutto vincente in una gara che i pluricampioni hanno dominato dalla prima prova speciale e che è sicuramente di buon auspicio per il cammino nel Campionato Italiano Rally 2020. “Sono molto contento perché stiamo scoprendo poco a poco questa nuova vettura che ha enormi potenzialità – sottolinea Andreucci – È stata una grande emozione tornare a correre nel Tricolore dopo un anno di sosta,

