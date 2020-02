Paolo Andreucci e la sua fidata navigatrice Anna Andreussi, tornano al volante di una Peugeot nel prossimo campionato italiano rally. Dopo un anno sabbatico, in cui si è dedicato soprattutto all’attività di coaching per la Motosport Academy della Casa del Leone, l’undici volte campione italiano tricolore di rally entrerà in gara verso metà anno, quando anche in Italia farà il suo debutto la nuova Peugeot 208 Rally 4, versione da competizione della neonata leonessa che sta avendo grande successo anche sul mercato italiano. “Sono veramente contento di riprendere il sedile da ufficiale della Peugeot, soprattutto se il sedile è quello della nuova 208 – ha spiegato il pilota toscano -.

L’articolo Ucci-Ussi tornano al volante della Peugeot 208 Rally 4 proviene da Notiziedi.

