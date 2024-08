uccide-il-padre-e-una-vicina,-poi-si-barrica-in-casa-e-si-spara-alla-gola

(Adnkronos) – E’ in gravi condizioni l’uomo che ieri sera poco prima di mezzanotte ha sparato uccidendo una donna, sua vicina di casa, a San Candido in Alto Adige. Il cinquantenne, al momento dell’irruzione fatta dal gruppo di intervento speciale dei Carabinieri nello stabile dove si era barricato dopo il delitto, si è sparato un colpo alla gola e ora è ricoverato in ospedale. Oltre al corpo della donna colpita dal vicino di casa mentre era sulle scale, al termine dell’irruzione è stato scoperto anche il cadavere del padre novantenne dell’omicida.

Per permettere l’intervento delle forze dell’ordine, la zona è stata isolata per ore e ora sono stati avviati gli accertamenti per capire la dinamica e la provenienza dell’arma utilizzata. Una delle ipotesi è che abbia utilizzato quella del padre, ex guardia forestale.