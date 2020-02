Uccide la compagna davanti alle figlie, arrestato un 45enne nel Sassarese

E’ stato arrestato nella notte dai carabinieri l’uomo di 45 anni che nel Sassarese ha ucciso l’ex compagna, una 41enne di origine ceca, accoltellandola davanti alle due figlie gemelle della donna. Il femminicidio si è consumato alle 20,30 di sabato sera in un bar di Sorso, alle porte del capoluogo sardo: nonostante la misura restrittiva del divieto di avvicinamento che gli impediva di recarsi nel paese in cui viveva la donna, già aggredita in passato, l’uomo l’ha avvicinata sotto casa e ha iniziato a litigare.

Lei è poi riuscita a fuggire nel bar accanto all’abitazione ma qui, senza che nessuno potesse intervenire,

