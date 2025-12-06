sabato, 6 Dicembre , 25
uccide-la-nonna-a-martellate,-fermato-trentenne-ad-acilia
Uccide la nonna a martellate, fermato trentenne ad Acilia

Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Una donna di 80 anni è stata uccisa a martellate in casa ad Acilia. La polizia ha fermato il nipote di 30 anni che dopo l’omicidio, avvenuto in un’abitazione di via Giuseppe Molteni, si era allontanato prendendo un treno della Roma-Lido. Il giovane è stato bloccato in viale Giustiniano Imperatore, in zona Ostiense, dove gli agenti grazie alla geolocalizzazione del telefono lo hanno individuato.  

L’anziana sarebbe stata uccisa nel corso di una lite. A lanciare l’allarme sono stati i vicini di casa che hanno chiamato le forze dell’ordine. Ferito anche il compagno della madre del ragazzo che è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Grassi.  

