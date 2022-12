Uccisa a colpi di fucile nel Catanese, si indaga sulle ultime ore di vita

PALERMO – Una donna è stata uccisa nelle campagne di Belpasso, in provincia di Catania. Il corpo, che presenta delle ferite compatibili con dei colpi di fucile, è stato trovato dai carabinieri all’interno di un casolare. La vittima, una bracciante agricola aveva 40 anni.

LE INDAGINI

Sul femminicidio indagano i carabinieri del Comando provinciale e della Compagnia di Paternò. In queste prime ore i militari stanno tentando di ricostruire le ultime ore di vita della donna per capire se sia stata uccisa nel casolare o se il corpo sia stato trascinato lì in un secondo momento. Tutta l’area di ritrovamento del cadavere, intanto, è stata isolata dai carabinieri per consentire i rilievi della Scientifica.

