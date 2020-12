Uccisero un cameriere per strada in una notte di scorribande, 30 anni in appello

AGI – Trent’anni di carcere in appello, in parziale riforma dell’ergastolo deciso in primo grado con il rito abbreviato: è la pena decisa per Abdenachemi Amass e Saad Otmani, i due marocchini che il 27 aprile aprile 2018 uccisero il cameriere bengalese Samsul Haque Swapan dopo una notte di scorribande e rapine.

Una notte di scorribande finita con un morto

A pronunciare la sentenza è stata la prima corte d’Assise d’Appello di Milano, presidente Giovanna Ichino, dopo una lunga camera di consiglio, inizialmente prevista al mattino e invece conclusa nel primo pomeriggio. La decisione di ridurre la pena si è basata solo su un calcolo dell’entità,

