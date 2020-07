Morire per un pugno di euro. Una dose basica, costata meno di una ‘canna’, ma che li ha uccisi lentamente, avvelendandoli. È stata mezza boccetta di metadone diluito con acqua a uccidere i due ragazzini di Terni. A venderla per 15 euro un tossicodipendente 41enne di Terni, Aldo Maria Romboli, seguito dal Sert, che ora è accusato di morte come conseguenza di altro delitto.

Secondo quanto trapela, non sarebbe stata la prima volta che Romboli, che ha ammesso le proprie responsabilità, cedeva metadone ai ragazzini, di 15 e 16 anni. I due, è stato ricostruito, hanno assunto la sostanza insieme lunedì sera,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Uccisi a 16 anni da mezzo flacone di metadone costato 15 euro proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento