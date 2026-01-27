uccisione-pretti,-agenti-ice-cominciano-oggi-a-lasciare-minneapolis

Roma, 27 gen. (askanews) – Il sindaco di Minneapolis ha annunciato che a partire da oggi alcuni agenti federali dispiegati dal presidente degli Stati uniti Donald Trump per operazioni contro l’immigrazione lasceranno la città del Minnesota, dopo che due residenti regolari sono stati uccisi.

“Alcuni agenti federali inizieranno a lasciare l’area domani e continuerò a lottare affinché il resto di quelli coinvolti in questa operazione se ne vada”, ha scritto su X il sindaco democratico Jacob Frey, che nelle scorse ore ha avuto un colloquio telefonico con Trump.